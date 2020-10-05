ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси с начала протестов задержали уже более 13,5 тысяч человек

Беларусь, Понедельник 05 октября 2020 15:36
В Беларуси с начала протестов задержали уже более 13,5 тысяч человек
Фото: задержания в Беларуси (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси с начала протестных акций были задержаны не менее 13 550 демонстрантов. Протесты против режима Александра Лукашенко продолжаются в стране с 9 августа.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Такие данные издание собрало, основываясь на официальной статистике Министерства внутренних дел Беларуси, а также правозащитников. В начале протестов силовики не предоставляли точную информацию о задержанных.

Отмечается, что этим летом в Беларуси было задержано больше людей, чем за два года силового подавления оппозиционных сил в Польше в период с 1981 по 1983 года.

"Для того, чтобы люди в других странах могли представить себе масштаб полицейских операций в Беларуси по численности населения, это количество задержаний соответствует примерно 205 тысячам по отношению к населению России, 60 тысячам - Польше или Украине. В любом случае, это самое большое число задержаний в истории Беларуси", - сообщает издание.

Напомним, за вчера, 4 октября, в Беларуси силовики официально подтвердили задержание 317 протестующих.

Также РБК-Украина писало, что среди задержанных в воскресенье в Беларуси - 10 журналистов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество БеларусьпротестЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь