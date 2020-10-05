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В Беларуси за вчера задержали более 300 участников протестов

Беларусь, Понедельник 05 октября 2020 13:03
В Беларуси за вчера задержали более 300 участников протестов
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Силовики в Беларуси за вчера, 4 октября, задержали 317 участников протестов. Всего по стране прошли 10 протестных акций.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

По данным МВД, во всех областных центрах, кроме Минска, были немногочисленные акции, в которых принимали участие от 20 до 100 человек. В Минске в протестах участвовали около 10 тысяч человек.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек", - говорится в сообщении.

При этом в МВД подтвердили, что в Минске против демонстрантов применяли водометы, а в Гродно - газ.

Напомним, 4 октября в Беларуси прошли массовые акции против режима Александра Лукашенко. В городах страны прошли марши с требованием освобождения всех политических заключенных. Акции протеста разгонялись силовиками, а их участников задерживали.

Также РБК-Украина писало, что в Витебске милиция применила газ во время столкновений с демонстрантами.

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