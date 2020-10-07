ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минске задержали участников дворового пикета

Минск, Среда 07 октября 2020 21:38
В Минске задержали участников дворового пикета
Фото: задержания в Минске (t.me/radiosvaboda)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Минске сегодня вечером задержали около 10 участников дворового пикета квартала Уручье-6. За полчаса до задержания на улице Гинтаута состоялась акция протеста с бело-красно-белыми флагами.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

По словам корреспондента издания, участники акции протеста попытались убежать, но их задержали силовики в балаклавах.

Напомним, в Беларуси регулярно выходят на акции протеста против режима Александра Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых президентских выборов и освобождения всех политических заключенных. Протесты в стране продолжаются с 9 августа 2020 года.

Как писало РБК-Украина, с начала протестов в Беларуси задержали не менее 13,5 тысячи демонстрантов.

Только во время протестов 4 октября силовики задержали около 320 человек.

Кроме того, по данным белорусских правозащитников, по состоянию на сегодня в Беларуси почти 100 человек признаны политическими узниками.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия БеларусьМинскпротестЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь