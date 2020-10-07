У Мінську затримали учасників дворового пікету

Фото: затримання у Мінську (t.me/radiosvaboda)

У Мінську сьогодні ввечері затримали близько 10 учасників дворового пікету кварталу Уруччя-6. За півгодини до затримання на вулиці Гінтаута відбулася акція протесту з біло-червоно-білими прапорами.

Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

За словами кореспондента видання, учасники акції протесту спробували втекти, але їх затримали силовики в балаклавах.

Нагадаємо, у Білорусі регулярно виходять на акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагають проведення нових президентських виборів та звільнення всіх політичних в'язнів. Протести в країні тривають з 9 серпня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, з початку протестів в Білорусі затримали не менше 13,5 тисячі демонстрантів.

Лише під час протестів 4 жовтня силовики затримали близько 320 осіб.

Крім того, за даними білоруських правозахисників, станом на сьогодні у Білорусі майже 100 людей визнано політичними в'язнями.