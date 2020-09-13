В Минске задержали более 400 участников протеста

В Минске по состоянию на 19:00 задержано более 400 участников акций протеста. По данным Министерства внутренних дел Беларуси, протестные акции завершились практически во всех регионах страны, кроме столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МВД.

Также правоохранители подтвердили факт предупредительного выстрела в воздух со стороны силовиков.

"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - сообщили в МВД.

При этом информацию о применении светошумовых гранат в МВД опровергли.

Ранее РБК-Украина писало, что в Витебской области задержали 14 участников протеста, их действиям дается правовая оценка.

Также сообщалось, что в Бресте силовики применили против демонстрантов водомет в связи с "серьезной угрозой безопасности дорожного движения". После этого очевидцы сообщали о жестких задержаниях демонстрантов.