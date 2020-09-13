У Мінську затримали понад 400 учасників протесту

У Мінську за станом на 19:00 затримано більше 400 учасників акцій протесту. За даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, протестні акції завершилися практично у всіх регіонах країни, крім столиці.

Про це повідомили в прес-службі білоруського МВС.

Також правоохоронці підтвердили факт попереджувального пострілу в повітря з боку силовиків.

"Співробітники міліції затримували кілька активних учасників на проспекті Переможців. В цей час інші люди протестної акції, не менше ста людей, намагалися відбити їх. Для припинення незаконних дій був зроблений попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці", - повідомили в МВС.

При цьому інформацію про застосування світлошумових гранат у МВС спростували.

Раніше РБК-Україна писало, що у Вітебській області затримано 14 учасників протесту, їх діям дається правова оцінка.

Також повідомлялося, що у Бресті силовики застосували проти демонстрантів водомет у зв'язку з "серйозною загрозою безпеки дорожнього руху". Після цього очевидці повідомляли про жорсткі затримання демонстрантів.