В Минске ввели обязательный масочный режим

В Минске (Белорусь) местные власти ввели обязательный масочный режим из-за увеличения числа новых случаев коронавируса. Ранее он был введен в ряде регионов страны.
Об этом сообщает TUT.BY.
Как сообщается, масочный режим касается посетителей всех без исключения объектов столицы. Жители города также обязаны надевать маску в общественном транспорте, метро, маршрутных такси и такси.
Кроме того, такое решение властей обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять "необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер".
Напомним, в Беларуси началась вторая волна коронавируса COVID-19, местная система здравоохранения к ней готова.
Также ранее сообщалось, что в Бресте местные власти усиливают карантин. Новые ограничения будут действовать до 10 декабря.
Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность введение карантина для людей, которые приезжают из западных стран.