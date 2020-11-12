ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минске ввели обязательный масочный режим

Автор: Андрей Козловский

В Минске (Белорусь) местные власти ввели обязательный масочный режим из-за увеличения числа новых случаев коронавируса. Ранее он был введен в ряде регионов страны.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает TUT.BY.

Как сообщается, масочный режим касается посетителей всех без исключения объектов столицы. Жители города также обязаны надевать маску в общественном транспорте, метро, маршрутных такси и такси.

Кроме того, такое решение властей обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять "необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер".

Напомним, в Беларуси началась вторая волна коронавируса COVID-19, местная система здравоохранения к ней готова.

Также ранее сообщалось, что в Бресте местные власти усиливают карантин. Новые ограничения будут действовать до 10 декабря.

Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность введение карантина для людей, которые приезжают из западных стран.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларуськарантин