ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Бресте ввели карантин, отменяют все массовые мероприятия

Брест, Вторник 10 ноября 2020 10:30
В Бресте ввели карантин, отменяют все массовые мероприятия
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Бресте (Беларусь) с сегодняшнего дня местные власти усиливают карантин в связи с увеличениям числа новых случаев коронавируса. Новые ограничения будут действовать до 10 декабря.

Об этом сообщает TUT.BY.

Как сообщается, в городе с 10 ноября отменяются все массовые мероприятия. Все рестораны, кафе, бары, клубы, дискотеки и другие развлекательные заведения и объекты общественного питания там будут работать до 23:00.

Также городские власти напоминают о необходимости использования масок при посещении магазинов и в общественном транспорте, а также социальном дистанцировании.

Напомним, в Беларуси началась вторая волна коронавируса COVID-19, местная система здравоохранения к ней готова.

Также ранее президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность введение карантина для людей, которые приезжают из западных стран.

Кроме того, он заявлял, что сам переболел коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Беларуськарантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь