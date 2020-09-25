В Беларуси могут ввести карантин для приезжающих из стран Запада

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на будущей неделе рассмотрит вопрос о введении карантина из-за COVID-19 для приезжающих из стран Запада. Речь идет о двухнедельном карантине.

Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

"Вот на следующей неделе посмотрим. Я склонен к тому, чтобы ввести для людей, прибывающих с Запада, карантин", - отметил глава республики.

Как писало РБК-Украина, в Беларуси вспыхнули акции протеста из-за тайной инаугурации Александра Лукашенко.

Так, 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, церемония его инаугурации прошла без предварительного анонса.

В ходе инаугурации президент республики заявил, что ему удалось предотвратить так называемую "цветную революцию", имея в виду массовые акции протеста, которые продолжаются в стране уже более месяца.

Отметим, что в начале июля Лукашенко заявил, что система здравоохранения страны справилась с нагрузкой на фоне пандемии. По мнению президента республики, Беларусь фактически одолела коронавирус.

В марте, когда в Беларуси было всего 153 зараженных, Лукашенко называл это пиком заболеваемости. К слову, спустя три месяца в Беларуси уже более 62 тысяч больных COVID-19.