ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Мінську ввели обов'язковий масковий режим

Автор: Андрій Козловський

У Мінську (Білорусь) місцева влада ввела обов'язковий масковий режим через збільшення кількості нових випадків коронавірусу. Раніше він був введений в ряді регіонів країни.

Популярні новини

Про це повідомляє TUT.BY.

Як повідомляється, масковий режим стосується відвідувачів всіх без винятку об'єктів столиці. Жителі міста також зобов'язані надягати маску в громадському транспорті, метро, маршрутних таксі та таксі.

Крім того, таке рішення влади зобов'язує керівників організацій усіх форм власності прийняти "необхідні заходи щодо дотримання санітарно-протиепідемічних заходів".

Нагадаємо, у Білорусі почалася друга хвиля коронавірусу COVID-19, місцева система охорони здоров'я до неї готова.

Також раніше повідомлялося, що у Бресті місцева влада посилила карантин. Нові обмеження діятимуть до 10 грудня.

Разом з тим президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив можливість введення карантину для людей, які приїздять із західних країн.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білоруськарантин