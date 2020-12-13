ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минске во время протестов задержали более 300 человек

Минск, Воскресенье 13 декабря 2020 20:23
В Минске во время протестов задержали более 300 человек
Фото: протесты в Минске (nn.by)
Автор: Роман Тверденко

В Минске во время традиционных акций протеста задержали более 300 человек. Их задержали за несанкционированные акции и сопротивление милиции.

Об этом сообщает Tass.ru.

Представитель милиции Минска Роман Лашкевич заявил, что все были задержаны согласно статьям Кодекса об административных правонарушениях

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан - по ст.23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст.23.4 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел", - отметил Лашкевич.

Сегодня днем сообщалось, что в Беларуси задержали более 100 человек в акциях протеста. Лишь четверо случаев было зафиксировано не в Минске.

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что видит опасность для Украины из-за ситуации в Беларуси и Молдове. Наибольшую опасность представляет ситуация в Беларуси.

Также правительство Швейцарии расширило санкционный список против Беларуси. Под санкции попали 15 белорусов, включая непризнанного президента страны Александра Лукашенко.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Беларусь

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь