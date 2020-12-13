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У Мінську під час протестів затримали понад 300 осіб

Мінськ, Неділя 13 грудня 2020 20:23
У Мінську під час протестів затримали понад 300 осіб
Фото: протести в Мінську (nn.by)
Автор: Роман Тверденко

В Мінську під час традиційних акцій протесту затримали понад 300 осіб. Їх затримали за несанкціоновані акції та опір міліції.

Про це повідомляє Tass.ru.

Представник міліції Мінська Роман Лашкевич заявив, що всі були затримані згідно зі статтями Кодексу про адміністративні правопорушення

"За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська затримано понад 300 громадян - за ст.23.34 КпАП Республіки Білорусь за порушення порядку організації або проведення масових заходів, а також за ст.23.4 КпАП за непокору законній вимозі працівників органів внутрішніх справ", - зазначив Лашкевич.

Сьогодні вдень повідомлялося, що у Білорусі затримали більше 100 осіб в акціях протесту. Лише четверо випадків було зафіксовано не в Мінську.

У п'ятницю секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що бачить небезпеку для України через ситуацію в Білорусі і Молдові. Найбільшу небезпеку становить ситуація в Білорусі.

Також уряд Швейцарії розширив санкційний список проти Білорусі. Під санкції потрапили 15 білорусів, включаючи невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

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