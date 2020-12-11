Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Правительство Швейцарии расширило санкционный список против Беларуси. Под санкции попали 15 белорусов, включая непризнанного президента страны Александра Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.

В расширенный список были включены Александр Лукашенко, его сын Виктор, а также члены национального Совета безопасности.

Санкции предусматривают блокировку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

В правительстве заявили, что все, кто был включен в санкционный список "несут ответственность за акты насилия и произвольные аресты, осуществлявшиеся после президентских выборов" в Беларуси, состоявшихся 9 августа.

Кроме того, правительство Швейцарии отразило в своем постановлении эмбарго на поставку в Беларусь военных материалов, которые "могут быть использованы для репрессий".

Напомним, в середине октября правительство Швейцарии ввело санкции против 40 белорусских чиновников.

Кроме того, ранее ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников. Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.