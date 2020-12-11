ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Берн, Пятница 11 декабря 2020 21:19
Швейцария ввела санкции против Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Правительство Швейцарии расширило санкционный список против Беларуси. Под санкции попали 15 белорусов, включая непризнанного президента страны Александра Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.

В расширенный список были включены Александр Лукашенко, его сын Виктор, а также члены национального Совета безопасности.

Санкции предусматривают блокировку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

В правительстве заявили, что все, кто был включен в санкционный список "несут ответственность за акты насилия и произвольные аресты, осуществлявшиеся после президентских выборов" в Беларуси, состоявшихся 9 августа.

Кроме того, правительство Швейцарии отразило в своем постановлении эмбарго на поставку в Беларусь военных материалов, которые "могут быть использованы для репрессий".

Напомним, в середине октября правительство Швейцарии ввело санкции против 40 белорусских чиновников.

Кроме того, ранее ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников. Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ШвейцарияСанкцииАлександр Лукашенко

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь