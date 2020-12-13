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В Беларуси на акциях протеста задержали более 100 человек, - правозащитники

Беларусь, Воскресенье 13 декабря 2020 16:41
В Беларуси на акциях протеста задержали более 100 человек, - правозащитники
Фото: протесты в Беларуси (nn.by)
Автор: Роман Тверденко

В Беларуси на воскресных акциях протеста задержали более 100 человек. Большинство из них задержаны в Минске.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, в стране задержали 111 человек. Некоторых из них отпустили без составления протокола.

Из этого количества 109 были задержаны в Минске, еще трое - в Смолевичах (всех троих отпустили), еще один - в Боровлянах.

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что видит опасность для Украины из-за ситуации в Беларуси и Молдове. Наибольшую опасность представляет ситуация в Беларуси.

Также правительство Швейцарии расширило санкционный список против Беларуси. Под санкции попали 15 белорусов, включая непризнанного президента страны Александра Лукашенко.

Санкции предусматривают блокировку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

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