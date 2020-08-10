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В Минске силовики открыли огонь по протестующим, есть раненые

Минск, Понедельник 10 августа 2020 21:02
Автор: РБК-Украина

В ногу была ранена журналистка "Нашей Нивы"

В Минске силовики открыли огонь по протестующим. В результате инцидента несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Сообщается, что огонь по демонстрантам открыли на улице Кавалерийской. Однако на данный момент неизвестно из чего стреляли.

По данным издания TYT.by, там взорвалась светошумовая граната.

В то же время издание NEXTA сообщает, что в результате происшествия получили ранения несколько человек, среди которых журналистка издания "Наша Нива". Она была госпитализирована.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит второй день протестов.

Кроме того, в Минске перед началом акции протеста начались задержания.

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