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У Мінську силовики відкрили вогонь по протестуючим, є поранені

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 21:02
У Мінську силовики відкрили вогонь по протестуючим, є поранені
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

В ногу була поранена журналістка "Нашої Ниви"

У Мінську силовики відкрили вогонь по протестуючим. В результаті інциденту кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє "Наша Нива".

Повідомляється, що вогонь по демонстрантах відкрили на вулиці кавалерійської. Однак на даний момент невідомо з чого стріляли.

За даними видання TUT.by, там вибухнула світлошумова граната.

У той же час видання NEXTA повідомляє, що в результаті події отримали поранення декілька осіб, серед яких журналістка видання "Наша Нива". Вона була госпіталізована.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі проходить другий день протестів.

Крім того, в Мінську перед початком акції протесту почалися затримання.

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