У Мінську силовики відкрили вогонь по протестуючим, є поранені

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

В ногу була поранена журналістка "Нашої Ниви"

У Мінську силовики відкрили вогонь по протестуючим. В результаті інциденту кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє "Наша Нива".

Повідомляється, що вогонь по демонстрантах відкрили на вулиці кавалерійської. Однак на даний момент невідомо з чого стріляли.

За даними видання TUT.by, там вибухнула світлошумова граната.

У той же час видання NEXTA повідомляє, що в результаті події отримали поранення декілька осіб, серед яких журналістка видання "Наша Нива". Вона була госпіталізована.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі проходить другий день протестів.

Крім того, в Мінську перед початком акції протесту почалися затримання.