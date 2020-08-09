В Минске силовики начали штурм баррикад

Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.

Об этом сообщает TUT.BY.

Милиция вновь активно применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих. Правоохранители оттесняют протестующих от минской стелы.

Сейчас там находится около двух тысяч человек. Милиция пытается их разогнать.

Напомним, на Машерова люди выкатили на улицу большие мусорные баки в качестве щитов, прямо в толпу полетели светошумовые гранаты.

Тем временем, в беларусском городе Жодино в день, когда в стране проходят массовые протесты, правоохранители опустили щиты.

Отметим, РБК-Украина писало, что в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.