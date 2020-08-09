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У Мінську силовики почали штурм барикад

Мінськ, Неділя 09 серпня 2020 23:56
У Мінську силовики почали штурм барикад
Фото: штурм барикад в Білорусі (скрін відео)
Автор: Анастасия Рокитна

В ту сторону рушила колона спецтехніки, включили водомети

Силовики в Мінську почали штурм барикад, які збудували на проспекті мітингувальники. В ту сторону рушила колона спецтехніки, включили водомети, використовуються світлошумові гранати.

Про це повідомляє TUT.BY.

Міліція знову активно застосовує світлошумові гранати і сльозогінний газ проти протестувальників. Правоохоронці відтісняють протестуючих від мінської стели.

Наразі там знаходиться близько двох тисяч людей. Міліція намагається їх розігнати.

Нагадаємо, на Машерова люди викотили на вулицю великі сміттєві баки в якості щитів, прямо в натовп полетіли світлошумові гранати.

Тим часом, в білоруському місті Жодіно в день, коли в країні проходять масові протести, правоохоронці опустили щити.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що в Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.

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