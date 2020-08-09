У Мінську силовики почали штурм барикад

Фото: штурм барикад в Білорусі (скрін відео)

В ту сторону рушила колона спецтехніки, включили водомети

Силовики в Мінську почали штурм барикад, які збудували на проспекті мітингувальники. В ту сторону рушила колона спецтехніки, включили водомети, використовуються світлошумові гранати.

Про це повідомляє TUT.BY.

Міліція знову активно застосовує світлошумові гранати і сльозогінний газ проти протестувальників. Правоохоронці відтісняють протестуючих від мінської стели.

Около Bigzz на Машерова сейчас так. pic.twitter.com/OXbpBnoXYV — Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020

Наразі там знаходиться близько двох тисяч людей. Міліція намагається їх розігнати.

Нагадаємо, на Машерова люди викотили на вулицю великі сміттєві баки в якості щитів, прямо в натовп полетіли світлошумові гранати.

Тим часом, в білоруському місті Жодіно в день, коли в країні проходять масові протести, правоохоронці опустили щити.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що в Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.