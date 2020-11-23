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В Минске протестуют пенсионеры и медики, есть задержанные

Минск, Понедельник 23 ноября 2020 15:33
В Минске протестуют пенсионеры и медики, есть задержанные
Фото: протесты в Минске (people.onliner.by)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 ноября, в Минске (Беларусь) проходит "Марш мудрости" с участием пенсионеров, а также медиков, которые присоединились к ним, чтобы в случае чего оказать медицинскую помощь. Силовики начали задерживать людей.

Об этом сообщает Onliner.

Как сообщается, еще до начала марша был закрыт вестибюль №2 станции метро "Площадь Ленина". Поезда не останавливались на этой станции в 14:13 (по местному времени), однако до того момента люди начали марш протеста. Правоохранители просили их разойтись, напоминая, что мероприятие не санкционированное.

Несмотря на призывы силовиков, пенсионеры и медики прошли привычным маршрутом, обходя дом КГБ и ГУМ. С противоположной стороны за ними наблюдали силовики из припаркованных автобусов. При этом сообщалось о точечных задержаниях, точное количество которых не называется.

Участники марша дошли до окружения возле цирка. По информации TUT.by, колонна свернула на улицу Янки Купалы.

Напомним, в Беларуси в ходе воскресных протестов силовики задержали 345 человек. Для задержания демонстрантов применялись спецсредства.

Также ранее РБК-Украина писало, что с начала августа, когда в Беларуси вспыхнули протесты после президентских выборов, было задержано 29 940 человек, более 500 - были арестованы.

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