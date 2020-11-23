У Мінську протестують пенсіонери та медики, є затримані

Фото: протести у Мінську (people.onliner.by)

Сьогодні, 23 листопада, у Мінську (Білорусь) проходить "Марш мудрості" за участю пенсіонерів, а також медиків, які приєдналися до них, щоб у разі чого надати медичну допомогу. Силовики почали затримувати людей.

Про це повідомляє Onliner.

Як повідомляється, ще до початку маршу був закритий вестибюль №2 станції метро "Площа Леніна". Потяги не зупинялися на цій станції до 14:13 (за місцевим часом), однак до того моменту люди розпочали марш протесту. Правоохоронці просили розійтися, нагадуючи, що захід не санкціонований.

Не зважаючи на заклики силовиків, пенсіонери та медики пройшли звичним маршрутом, обминаючи будинок КДБ і ГУМ. З протилежного боку за ними спостерігали силовики з припаркованих автобусів. При цьому повідомлялося про точкові затримання, точна кількість яких не називається.

Учасники маршу дійшли до оточення біля цирку. За інформацією TUT.by, колона звернула на вулицю Янки Купали.

Нагадаємо, у Білорусі в ході недільних протестів силовики затримали 345 осіб. Для затримання демонстрантів застосовувалися спецзасоби.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку серпня, коли в Білорусі спалахнули протести після президентських виборів, було затримано 29 940 осіб, понад 500 - були арештовані.