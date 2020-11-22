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В Беларуси с начала протестов задержали почти 30 тысяч людей

Минск, Воскресенье 22 ноября 2020 02:06
В Беларуси с начала протестов задержали почти 30 тысяч людей
Фото: протесты в Минске (tut.by)
Автор: Инна Собора

С начала протестов в Беларуси после президентских выборов 9 августа были задержаны 29 940 человек. Правозащитникам известно о более 500 арестов.

Об этом сообщает "Наша ніва".

Отмечается, что число неполное - общее количество задержанных может быть и больше.

"На данный момент правозащитники-весновцы знают 523 человека, которые проходят по "криминалкам" - от Сергея Тихоновского и Виктора Бабарико до журналисток Екатерины Борисевич и Екатерины Андреевой", - пишет издание.

Также сообщается, что за эту неделю были задержаны 59 человек на территории страны. Массовые протесты ожидаются в воскресенье.

РБК-Украина писало, что госсекретарь США Майк Помпео обратился к белорусским властям в связи с продолжительными протестами в стране. Он призвал немедленно освободить более 100 политических заключенных.

Ранее сообщалось, что в Беларуси предложили лишать гражданства за тяжкий вред интересам страны.

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