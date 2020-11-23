В Беларуси силовики подтвердили задержание 345 участников воскресных протестов

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

В Беларуси в ходе воскресных протестов силовики задержали 345 человек. Для задержания демонстрантов применялись спецсредства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

В МВД отметили, что масштабные протесты прошли лишь в Минске. В других регионах они "не нашли ожидаемой поддержки".

"Граждан неоднократно предупреждали о соблюдении правопорядка и мер дорожной безопасности, однако отдельные из них выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. Некоторые вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе с применением спецсредств", - сообщили в МВД.

Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях до рассмотрения дел в суде в изоляторы доставлены 345 человек.

Силовики добавили, что по фактам "активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения транспорта" проводятся проверки.

Отметим, по информации правозащитников в ходе вчерашних протестов были задержаны не менее 350 демонстрантов.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала августа, когда в Беларуси вспыхнули протесты после президентских выборов, было задержано 29 940 человек, более 500 - были арестованы.