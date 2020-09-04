В Беларуси за вчера задержали 26 участников протестов

Фото: протесты в Беларуси (nn.by)

В Беларуси 3 сентября силовики задержали 26 участников акций протеста. Всего, по данным Министерства внутренних дел Беларуси, в стране прошло 30 акций протеста в 9 населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации правоохранителей, в протестах брали участие 850 человек. Больше всего протестов прошло в Минске, где был зафиксирован сбор граждан в 18 местах.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 26 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 7 человек", - сообщили в МВД.

Напомним, 3 сентября в Минске суд отправил под арест еще на 15 суток двух членов координационного совета оппозиции.

Также сообщалось, что в Минске вчера прошла акция в поддержку задержанных журналистов, ранее им предъявили обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Отметим, 2 сентября в Беларуси силовики задержали 24 человека за участие в несанкционированных акциях протеста, всего в демонстрациях участвовали почти тысяча человек.