У Мінську проходить акція протесту студентів, є затримані

Фото: акція під МЛГУ (onliner.by)

У столиці Білорусі Мінську студенти вийшли на акцію, щоб підтримати затриманих 4 вересня студентом Мінського державного лінгвістичного університету. Правоохоронці сьогодні на вулиці Карла Маркса затримали понад 10 демонстрантів.

Про це повідомляє Onliner.

Сьогодні зібралася група студентів Білоруського національного технічного університету. Молоді люди планували вишикуватися в ланцюг у бік площі Якуба Коласа. Акція не встигла початися, як біля тротуару зупинилися два мікроавтобуси, люди в цивільному затримали двох молодиків.

Після цього правоохоронці почали затримувати демонстрантів на Карла Маркса.

Нагадаємо, за даними МВС Білорусі, вчора по всій території країни затримали 41 людини.

Крім того, 4 вересня в Мінську затримали щонайменше п'ять студентів.

Додамо, що на протестах в Білорусі 3 вересня затримали 26 учасників акцій. Всього, за даними місцевого МВС, в країні пройшло 30 акцій в 9 містах. За версією правоохоронців, в акції брали участь близько 850 людей, найбільше акцій пройшло у Мінську.