В Минске проходит акция в поддержку Колесниковой, участников задерживают

Фото: акция поддержки в Минске (tut.by)

В белорусской столице Минске вечером 9 сентября проходит акция поддержки члена координационного совета Марии Колесниковой. В акции принимают участие более 20 девушек.

Об этом сообщает tut.by.

Возле торгового центра "Немига 3" демонстранты стоят с плакатами, на которых написано "Готовы выкрасть, посадить и выгнать сотни тысяч женщин? Ну-ну, герои" и "Хороша Маша, но не ваша".

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух девушек.

Фото: акция поддержки в Минске (tut.by) Напомним, Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске. Накануне она была задержана при попытке выдворения из Беларуси в Украину. По версии белорусских властей, ее уже оформили на выезд, после чего на пути к границе с Украиной ее якобы высадили из авто другие оппозиционеры, которые вчера прибыли в Киев. Как утверждает оппозиция, Колесникова не хотела принудительно покидать страну и порвала свой паспорт. После этого инцидента ее удерживали в Мозырском погранотряде в Гомельской области.

Кроме того, Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Это уголовное дело было открыто в отношении членов координационного совета оппозиции. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что представители этого совета "ответят по закону".