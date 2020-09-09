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У Мінську проходить акція на підтримку Колесникової, затримують учасників

Мінськ, Середа 09 вересня 2020 18:53
У Мінську проходить акція на підтримку Колесникової, затримують учасників
Фото: акція підтримки в Мінську (tut.by)
Автор: РБК-Україна

В білоруській столиці Мінську увечері 9 вересня проходить акція підтримки члена координаційної ради Марії Колесникової. В акції беруть участь понад 20 дівчат.

Про це повідомляє tut.by.

Біля торгового центру "Немига 3" демонстранти стоять з плакатами, на яких написано "Готові викрасти, посадити і вигнати сотні тисяч жінок? Ну-ну, герої" і "Хороша Маша, але не ваша".

Співробітники правоохоронних органів затримали двох дівчат.

Фото: акція підтримки в Мінську (tut.by)

Нагадаємо, Колеснікова перебуває в СІЗО № 1 в Мінську. Напередодні вона була затримана при спробі видворення з Білорусі в Україну. За версією білоруської влади, її вже оформили на виїзд, після чого на шляху до кордону з Україною її нібито висадили з авто інші опозиціонери, які вчора прибули в Київ.

Як стверджує опозиція, Колеснікова не хотіла примусово залишати країну і порвала свій паспорт. Після цього інциденту її утримували в Мозирському погранкордоні в Гомельській області.

Крім того, Колеснікова проходить підозрюваним у справі про захоплення влади. Цю кримінальну справу було відкрито стосовно членів координаційної ради опозиції. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що представники цієї ради "відповідатимуть за законом".

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