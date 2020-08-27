У Мінську правоохоронці затримали 20 журналістів

Фото: затримані журналісти в РУВС (tut.by)

У Мінську на площі Свободи співробітники правоохоронних органів затримали близько 20 журналістів. Серед затриманих журналісти Reuters, Associated Press, ТАСС, Наша Нива і TUT.by.

Про це повідомляє TUT.by.

Затриманих журналістів посадили в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку "для перевірки документів".

"Вони будуть доставлені до РУВС для з'ясування особи", - заявила офіційний представник ГУВС мінського міськвиконкому Наталія Ганусевич.

У той же час, видання опублікувало фото в Жовтневому РУВС, де перебувають затримані журналісти.

Нагадаємо, 25 серпня у Білорусі затримали понад 50 людей.

Крім того, вчора у Мінську також пройшли затримання, повідомлялося про як мінімум шістьох затриманих.