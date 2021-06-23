UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Минске повредили забор посольства Латвии. Рига требует объяснений

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что латвийское посольство в Беларуси было повреждено. Официальная Рига требует объяснений от Минска, что произошло с цельностью посольства.

Об этом министр написал в Twitter.

Ринкевич опубликовал фотографии, на которых можно увидеть разрушенный забор латвийского посольства в Минске. Дипломатическое учреждение не работает после того, как Беларусь выслала всех латвийских представителей, кроме охранника.

"Мы ожидаем от властей Минска расследования этого инцидента, обеспечения охраны и безопасности посольства в полном соответствии с международным правом", - подчеркнул он.

Фото: поврежденное посольство Латвии в Минске (twitter.com/edgarsrinkevics)

Напомним, власти Беларуси в конце мая выслала из страны всех латвийских дипломатов.

После этого Латвия заявила, что посольство в Беларуси временно не работает.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьМинскЛатвияпосольство