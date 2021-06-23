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У Мінську пошкодили паркан посольства Латвії. Рига вимагає пояснень

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що латвійське посольство в Білорусі було пошкоджене. Офіційна Рига вимагає пояснень від Мінська, що сталося з цілісністю посольства.

Про це міністр написав у Twitter.

Рінкевичс опублікував фотографії, на яких можна побачити зруйнований паркан латвійського посольства у Мінську. Дипломатична установа не працює після того, як Білорусь вислала всіх латвійських представників, крім охоронця.

"Ми очікуємо від влади Мінська розслідування цього інциденту, забезпечення охорони та безпеки посольства у повній відповідності до міжнародного права", - наголосив він.

Фото: пошкоджене посольство Латвії в Мінську (twitter.com/edgarsrinkevics)

Нагадаємо, влада Білорусі наприкінці травня вислала з країни всіх латвійських дипломатів.

Після цього Латвія заявила, що посольство в Білорусі тимчасово не працює.

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