В Минске перебои с интернетом, операторы говорят о приказе власти

В столице Беларуси Минске начались перебои с интернетом. Один из мобильных операторов сообщил, что скорость мобильного интернета снижена по требованию государственных органов с целью обеспечения национальной безопасности.

Об этом сообщает издание Onliner.

Отмечается, что вечером у абонентов перестали работать мессенджеры, социальные сети и некоторые сайты.

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит масштабный митинг против действующего президента Александра Лукашенко.

Кроме того, Минобороны пригрозило протестующим применением силы со стороны армии, в случае нарушения общественного порядка вблизи военных монументов.