У Мінську перебої з інтернетом, оператори говорять про наказ влади

У столиці Білорусі Мінську почалися перебої з інтернетом. Один із мобільних операторів повідомив, що швидкість мобільного інтернету знижена на вимогу державних органів з метою забезпечення національної безпеки.

Про це повідомляє видання Onliner.

Наголошується, що ввечері в абонентів перестали працювати месенджери, соціальні мережі і деякі сайти.

"З жалем повідомляємо, що на вимогу державних органів у зв'язку із забезпеченням національної безпеки істотно знижена пропускна здатність 3G-мережі А1 на території деяких районів р. Мінська. Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі проходить масштабний мітинг проти чинного президента Олександра Лукашенка.

Крім того, Міноборони протестувальникам погрожує застосуванням сили з боку армії, в разі порушення громадського порядку поблизу військових монументів.