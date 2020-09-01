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В Минске начался разгон студентов

Автор: Игорь Литвиненко

В столице Беларуси Минске силовики начали разгон студентов, которые вышли на акции протеста. Задержанных студентов сажают в микроавтобусы.

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Об этом сообщает Onliner.

Отмечается, что задержания начались в районе площади Независимости. Группа сотрудников ОМОНа подошла к студентам и предложила мирно разойтись. Студенты сомкнулись в цепь и отказались расходиться. После этого силовики начали выдергивать людей из цепи и уводить.

"Основная масса ребят двинулась в сторону МГЛУ (Минский государственный лингвисничний университет - ред.), однако их догоняли силовики. Возле главного входа в парк Горького стоят два микроавтобуса, в которые уводят задержанных", - сообщает издание.

Как писало РБК-Украина, 1 сентября студенты минских университетов вышли на акции протеста.

Ранее сообщалось, что белорусские студенты планируют присоединиться к общенациональной забастовке, они хотят провести сбор подписей под петицией за отставку Александра Лукашенко и проведение новых выборов.

До этого Лукашенко грозил отменой отсрочек от армии студентам, которые будут участвовать в акциях протеста.

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