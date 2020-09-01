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У Мінську почався розгін студентів

Автор: Игорь Литвиненко

У столиці Білорусі Мінську силовики почали розгін студентів, які вийшли на акції протесту. Затриманих студентів садять в мікроавтобуси.

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Про це повідомляє Onliner.

Наголошується, що затримання почалися в районі площі Незалежності. Група співробітників ОМОНу підійшла до студентів і запропонувала мирно розійтися. Студенти зімкнулися в коло і відмовилися розходитися. Після цього силовики почали висмикувати людей із ланцюга і відводити.

"Основна маса хлопців рушила в бік МДЛУ (Мінский державний лінгвісничний университет - ред.), однак їх наздоганяли силовики. Біля головного входу в парк Горького стоять два мікроавтобуси, в які ведуть затриманих", - повідомляє видання.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 вересня студенти мінських університетів вийшли на акції протесту.

Раніше повідомлялося, що білоруські студенти планують приєднатися до загальнонаціонального страйку, вони хочуть провести збір підписів під петицією за відставку Олександра Лукашенка і проведення нових виборів.

До цього Лукашенко погрожував скасуванням відстрочок від армії студентам, які будуть брати участь в акціях протесту.

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