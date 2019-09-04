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Процесс обмена удерживаемыми может начаться до конца недели

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 08:58
Процесс обмена удерживаемыми может начаться до конца недели
Коллаж РБК-Украина

Вероятная дата начала обмена - 7 сентября

Процесс обмена удерживаемыми между Украиной и Российской Федерацией может начаться до конца этой недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, двое дипломатических источников одного из российских изданий заявили, что процесс обмена пленными может начаться уже до конца недели. Однако не уточняется, представителями каких стран являются вышеупомянутые источники.

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - отметил один из источников.

Другой источник также подтвердил, что начало обмена пленными запланировано на 7 сентября, однако отметил, что договоренности носят предварительный характер.

"Сейчас достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели", - добавил источник.

Отмечается, что сейчас данную информацию о возможных сроках начала обмена удерживаемыми не подтвердило ни одно соответствующее ведомство Украины и России, также информацию не подтверждают и независимые источники.

Напомним, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что президент России Владимир Путин сорвал процесс обмена пленными, выдвинув новое условие.

РБК-Украина писало, что по словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, сейчас между Россией и Украиной ведутся переговоры по обмену заключенными, но для завершения обмена необходимо оформить документы.

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