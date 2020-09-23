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В Минске снова начались задержания, применили водомет

Автор: РБК-Украина

В среду вечером, 23 сентября, в Минске люди вышли на акцию протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Силовики применили водомет для разгона протестующих.

Об этом сообщает Tut.by.

У стелы "Минск - город-герой" белорусские силовики начали водометами разгонять участников акции. При этом правоохранители начали оттеснять демонстрантов от стелы.

Как сообщает "Радио Свобода", в Минске уже задержали десятки людей.

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Также известно, что во время протестов была ранена женщина.

Напомним, в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил на новый президентский срок во время тайной инаугурации в Минске. В то же время Европейский союз и оппозиция Беларуси не признает результатов выборов и считают их сфальсифицированными.

Ранее сообщалось, что 23 сентября милиция Беларуси перешла на усиленный режим из-за протестов.

Кроме того, из-за инаугурации Лукашенко белорусская оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения.

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