У Мінську знову почалися затримання, застосували водомет

Фото: затримання в Мінську (t.me/radiosvaboda)

У середу ввечері, 23 вересня, в Мінську люди вийшли на акцію протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка. Силовики застосували водомет для розгону протестувальників.

Про це повідомляє Tut.by.

Біля стели "Мінськ - місто-герой" білоруські силовики почали розганяти водометами учасників акції. При цьому правоохоронці почали відтісняти демонстрантів від стели.

Як повідомляє "Радіо Свобода", в Мінську вже затримали десятки людей.

Також відомо, що під час протестів була поранена жінка.

Нагадаємо, в середу, 23 вересня, Олександр Лукашенко набрав на новий президентський термін під час таємної інавгурації в Мінську. У той же час Європейський союз і опозиція Білорусі не визнає результатів виборів і вважають їх сфальсифікованими.

Раніше повідомлялося, що 23 вересня міліція Білорусі перейшла на посилений режим через протестів.

Крім того, з-за інавгурації Лукашенка білоруська опозиція оголосила безстрокову акцію непокори.