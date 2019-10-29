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В Минске начали заседания контактные подгруппы по Донбассу

Новости » Политика    29.10.2019 - 11:25
В Минске начали заседания контактные подгруппы по Донбассу
Фото: МИД Беларуси (twitter.com/belarusmid)

Работу начали подгруппы по экономике, безопасности, гуманитарным и политическим вопросам

В Минске 29 октября начали заседание контактные подгруппы трехсторонеей контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

Работу начали подгруппы по экономике, безопасности, гуманитарным и политическим вопросам. Также пройдет заседание трехсторонней контактной группы, на которой стороны обсудят вопрос о разведении сил и средств в Золотом и Петровском.

В Минске начали заседания контактные подгруппы по Донбассу

Напомним, последнее заседание трехсторонней контактной группы прошло 15 октября. Во время заседания обсуждался новый график разведения сил на Донбассе, однако стороны не смогли его согласовать. Тогда украинская сторона отметила, что боевики продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в районе Золотого и Петровского, где должно состояться разведения сил.

Также РБК-Украина сообщало, что представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не считает "формулу Штайнмайера" - формулой мира. По мнению Кучмы, для реализации мира на Донбассе необходима помощь иностранных лидеров.

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