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У Мінську почали засідання контактні підгрупи по Донбасу

Новини » Політика    29.10.2019 - 11:25
У Мінську почали засідання контактні підгрупи по Донбасу
Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/belarusmid)

Роботу почали підгрупи з економіки, безпеки, гуманітарних та політичних питань

У Мінську 29 жовтня розпочали засідання контактні підгрупи трехсторонеей контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

почали Роботу підгрупи з економіки, безпеки, гуманітарних та політичних питань. Також пройде засідання тристоронньої контактної групи, на якій сторони обговорять питання про розведення сил і засобів в Золотом і Петровському.

У Мінську почали засідання контактні підгрупи по Донбасу

Нагадаємо, останнє засідання тристоронньої контактної групи минуло 15 жовтня. Під час засідання обговорювався новий графік розведення сил на Донбасі, проте сторони не змогли узгодити його. Тоді українська сторона зазначила, що бойовики продовжують систематично порушувати режим тиші вздовж всієї лінії зіткнення, в тому числі в районі Золотого і Петровського, де має відбутися розведення сил.

Також РБК-Україна повідомляло, що представник країни в Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма не вважає "формулу Штайнмайера" - формулою світу. На думку Кучми, для реалізації світу на Донбасі необхідна допомога іноземних лідерів.

У контактній групі вимагають вивести війська з ряду населених пунктів Донбасу Україна в Мінську наполягає на повному припиненні вогню і розпуску "ЛДНР"
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