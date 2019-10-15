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Новый график разведения сил на Донбассе обсуждался, но к согласию стороны не пришли, - ОБСЕ

Новости » Политика    15.10.2019 - 19:23
Новый график разведения сил на Донбассе обсуждался, но к согласию стороны не пришли, - ОБСЕ
Фото: Мартин Сайдик (twitter.com/synychka)

Вопрос разведения сил и средств в Золотом и Петровском были основными темами ТКГ

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоялось 15 октября, стороны не смогли согласовать новый график разведения сил в Золотом и Петровском. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

По его словам, ситуация по безопасности на Донбассе и вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском были сегодня основными темами ТКГ и рабочей группы по безопасности. Разведение сил было назначено на 7 октября на прошлом заседании, на этом возобновить его не удалось.

"Тем не менее сегодня они подтвердили приверженность выполнению этого решения. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим воплощение его в жизнь", - отметил представитель ОБСЕ.

Мартин Сайдик с сожалением констатировал, что "не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений резко возросло".

"В этой связи еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", - заявил он.

Напомним, заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу завершилось досрочно, а стороны не смогли согласовать ключевые вопросы. Речь идет о разведении сил, возобновлении выплат и обмене пленными.

Кроме того, Украина назвала ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений, среди которых полное прекращение огня на Донбассе и роспуск "ЛДНР".

В контактной группе требуют вывести войска из ряда населенных пунктов Донбасса Украина в Минске настаивает на полном прекращении огня и роспуске "ЛДНР"
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