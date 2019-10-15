В контактной группе требуют вывести войска из ряда населенных пунктов Донбасса

Фото: представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма (РБК-Украина)

Украина настаивает на демилитаризации окрестностей Новоазовска и Старобешево

На заседании трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона потребовала отвести войска из ряда населенных пунктов оккупированного Донбасса. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В частности, украинская сторона отметила, что боевики продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в районе Золотого и Петровского, где должно состояться разведения сил. При этом Украина отметила, что разведение произойдет при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках.

"Несмотря на обязательства, зафиксированные минскими соглашениями, НВФ ОРДЛО не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы. Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации населенных пунктов Кальмиусское, Новоазовск, Саханка и Кумачово, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника", - добавила Олифер.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в Минске настаивает на полном прекращении огня и роспуске самопровозглашенных "ЛДНР".

До этого сообщалось, что контактная группа безрезультатно завершила сегодняшнюю встречу в Минске.