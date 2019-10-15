В Минске начали работу подгруппы ТКГ

В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси в Twitter.

Стороны будут обсуждать ситуацию на Донбассе.

Напомним,на Донбассе боевики за прошлые сутки, 14 октября, обстреляли участок разведения сил в Золотом. Таким образом, разведение войск снова откладывается.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе.

Напомним, что "Национальный корпус" организовал акцию против отвода украинских войск в Золотом.

РБК-Украина писало, что 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о срыве боевиками разведения войск в Петровском и Золотом. Причина в очередных обстрелах боевиков. Однако, через несколько дней в Кремле заявили об озабоченности в связи с "попытками некоторых сил в Украине саботировать договоренности по мирному урегулированию на Донбассе".