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Боевики на Донбассе обстреляли Золотое

Новости » Происшествия    15.10.2019 - 10:56
Боевики на Донбассе обстреляли Золотое
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

На участке разведения сил в Золотом фиксируются обстрелы со стороны боевиков вторые сутки

На Донбассе боевики за прошлые сутки, 14 октября, обстреляли участок разведения сил и средств в Золотом. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

По сообщению ООС, обстрелы на участке разведения в Золотом со стороны боевиков фиксируются вторые сутки подряд.

"Незаконные формирования Российской Федерации вчера провели обстрел из крупнокалиберных пулеметов на участке разведения №2 (Золотое 4). Обстрелы на этом участке фиксируются вторые сутки - оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 14 октября, сообщалось, что вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложили. По словам заместителя председателя Офиса президента Украины Юрия Костюка, отвод сил в Золотом невозможен без устойчивого прекращения огня.

Также РБК-Украина сообщало, что за прошлые сутки, 14 октября, боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получил один украинский военный.

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