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В Кремле обвинили Украину в "саботаже" урегулирования ситуации на Донбассе

Новости » Политика    10.10.2019 - 16:16
В Кремле обвинили Украину в "саботаже" урегулирования ситуации на Донбассе
Фото: Юрий Ушаков (twitter.com sputnik_estonia)

Украину обвинил в "саботаже" помощник президента России Юрий Ушаков

В Кремле заявили об озабоченности в связи с "попытками некоторых сил в Украине саботировать договоренности по мирному урегулированию на Донбассе". Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, соообщают росСМИ.

Ушаков напомнил о так называемой "формуле Штайнмайера". Соответствующий документ в Минске подписали представители Украины, ОБСЕ, России, а также представители "ДНР" и "ЛНР".

Помощник Путина выразил надежду на то, что процесс "сдвинется с мертвой точки", однако заявил, что украинская сторона якобы под надуманные предлогом "не занимается отводом войск из населенных пунктов Золотое и Петровское".

Отметим, 7 августа председатель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом сих пор не началось из-за недавних обстрелов боевиков. Разведение войск начинается на седьмой день после того, как на конкретном участке не происходит обстрелов, но боевики вновь обстреляли Золотое.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в Україні не буде референдуму щодо особливого статусу Донбасу. Також глава держави додав, що закон можуть обговорювати з суспільством.

Крім того, президент заявив про необхідність проведення місцевих виборів. За його словами, вибори повинні відбутися якомога швидше.

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