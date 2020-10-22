В среду, 21 октября, в Минске исчез известный белорусский поэт Дмитрий Строцев. Его жена сообщила, что он с 11 утра не выходит на связь.

Об этом сообщил Белорусский ПЕН-центр.

Жена поэта Анна Строцева сообщила, что рассталась с Дмитрием в 11:00, после чего с ним никто не мог связаться.

"Все телефоны не отвечают, в сети его нет", - сообщила она.

Дмитрий Строцев - известный белорусский поэт, общественный активист и руководитель литературного проекта "Минская Школа". За сборник стихов "850 строк" был награжден Русской премией третьей степени за 2007 год.

Тем временем в Беларуси продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко.

Отметим, в МВД Беларуси пообещали, что силовики будут "гуманно" применять табельное оружие против митингующих, если они будут оказывать активное сопротивление.

Ранее готовность применять огнестрельное оружие против мирных протестующих заявляли в милиции Минска.