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Минская милиция готова применять табельное оружие против митингующих

Минск, Четверг 15 октября 2020 23:01
Минская милиция готова применять табельное оружие против митингующих
Фото: силовик угрожает оружием протестующим (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Минская милиция готова применять табельное оружие для разгона протестующих во время несанкционированных акций. Однако летальное оружие будет применяться в крайнем случае.

Такое заявление сделал начальник милиции Минска Иван Кубраков в эфире провластного белорусского телеканала "ОНТ".

По словам Кубракова, табельное оружие силовики могут применить в случае нападения на сотрудников правоохранительных органов.

"У нас достаточно специальных средств, есть табельное оружие на вооружении, которое мы готовы применить. Но применение оружия - это крайняя мера, если уже невозможно выполнить поставленную задачу - защитить наших граждан, в том числе и во время нападения на сотрудников ОВД, - другим способом", - заявил он.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Беларуси также угрожали протестующим применением боевого оружия. В ведомстве заявили о якобы радикализации протестов в Беларуси.

Как писало РБК-Украина, в минувшее воскресенье в Беларуси задержали 713 участников акций протестов. Силовики применяли спецсредства и спецтехнику против демонстрантов.

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