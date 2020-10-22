У Мінську зник відомий білоруський поет

У середу, 21 жовтня, в Мінську зник відомий білоруський поет Дмитро Строцев. Його дружина повідомила, що він з 11 ранку не виходить на зв’язок.

Про це повідомив Білоруський ПЕН-центр.

Дружина поета Анна Строцева повідомила, що розійшлась з Дмитром об 11:00, після чого з ним ніхто не міг зв’язатись.

"Усі телефони не відповідають, в мережі його немає", - повідомила вона.

Дмитро Строцев - відомий білоруський поет, громадський активіст і керівник літературного проекту "Мінська Школа". За збірку віршів "850 рядків" був удостоєний Руською премією третього ступеня за 2007 рік.

Тим часом в Білорусі продовжуються протести проти режиму Олександра Лукашенка.

Відзначимо, в МВС Білорусі пообіцяли, що силовики будуть "гуманно" застосовувати табельну зброю проти мітингувальників, якщо вони будуть чинити активний опір.

Раніше про готовність застосовувати вогнепальну зброю проти мирних протестувальників заявляли в міліції Мінська.