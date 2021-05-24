В Минске после экстренной посадки самолета задержали девушку Протасевича

Власти Беларуси задержали основателя Nexta Романа Протасевича после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Однако, задержали как минимум еще одного пассажира - его девушку Софью Сапега.
Об этом сообщает BBC.
Как сообщает издания, вместе с Протасевичем была задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега.
Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза".
"Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега", - заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.
Ранее сообщалось, что в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России.
Напомним, Канада осуждает вынужденную посадку самолета Ryanair в Беларуси.
Ранее сообщалось, что белорусская сторона угрожала пассажирскому самолету.