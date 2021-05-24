UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минске после экстренной посадки самолета задержали девушку Протасевича

Автор: Анастасия Рокитна

Власти Беларуси задержали основателя Nexta Романа Протасевича после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Однако, задержали как минимум еще одного пассажира - его девушку Софью Сапега.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщает издания, вместе с Протасевичем была задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега.

Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза".

"Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега", - заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

Ранее сообщалось, что в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России.

Напомним, Канада осуждает вынужденную посадку самолета Ryanair в Беларуси.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона угрожала пассажирскому самолету.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьСамолетЗадержание