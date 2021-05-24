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У Мінську після екстреної посадки літака затримали дівчину Протасевича

Автор: Анастасія Рокитна

Влада Білорусі затримала засновника Nexta Романа Протасевича після екстреної посадки літака авіакомпанії Ryanair. Однак, затримали як мінімум ще одного пасажира - його дівчину Софію Сапега.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляє видання, разом з Протасевичем була затримана його дівчина, 23-річна громадянка Росії Софія Сапега.

Вона навчається в магістратурі Європейського гуманітарного університету (ЄГУ) у Вільнюсі за програмою "Міжнародне право і право Європейського Союзу".

"Європейський гуманітарний університет прикладає всі зусилля по якнайшвидшому звільненню Софії Сапега", - заявив виданню офіційний представник ЄГУ Максим Мілта.

Раніше повідомлялось, що до Вільнюса з Мінська не вилетіли 2 громадянина Білорусі і 4 громадянина Росії.

Нагадаємо, Канада засуджує вимушену посадку літака Ryanair в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала пасажирському літаку.

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