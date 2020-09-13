В Минске демонстранты начали строить баррикады

Фото: протесты в Минске (tyt.by)

В Минске на улице Тимирязева демонстранты пытаются возвести баррикады. Для этого используют подручные средства.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что в районе "Минск-Арены" начались массовые задержания. Часть демонстрантов направилась в сторону стелы "Минск - город-герой".

Так выглядели задержания на улице Нарочанской в Минске: протестующие бегут в разные стороны, одного из мужчин уносят за руки и ноги. pic.twitter.com/svFK6mdthw — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

По информации "Интерфакс-Запад", протестующие приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы. Движение транспорта по улице отсутствует.

Напомним, сегодня в Беларуси уже 36-й день продолжаются массовые протесты.

Как писало РБК-Украина, с начала суток Министерство внутренних дел Беларуси официально заявило о 250 задержанных участников протестов.

Также сообщалось, что в Беларуси вновь ограничили работу интернета.

Кроме этого в Минске силовики применили оружие. Во время того, как колонна демонстрантов встретилась с правоохранителями на улице Нововиленской, со стороны силовиков прозвучал предупредительный выстрел вверх.