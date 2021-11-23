Из Минска на родину вернулись более ста беженцев, еще одна группа мигрантов улетит сегодня, - МВД Беларуси

В понедельник, 22 ноября, 118 беженцев улетели на родину из Беларуси. Еще одна группа мигрантов покинет страну сегодня, 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Департамента по гражданству и миграции МВД, полковника милиции Алексея Бегуна в комментарии БЕЛТА .

"Каждый день лицам, которые обращаются в компетентные органы Беларуси с ходатайствами о репатриации, мы оформляем соответствующие документы. Только на вчерашний день 118 человек убыло из Национального аэропорта Минск. Они вылетели вчера вечером в индивидуальном порядке. То есть органы внутренних дел и пограничные войска им оказали содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу", - сказал Бегун.

По его словам, сегодня еще одна группа иностранцев покинет страну. Мигранты уже находятся в аэропорту Минска, где прошли все таможенные и пограничные процедуры.

"Кроме того, ряд посольств, в том числе Ирак, Сирия, организуют так называемые эвакуационные рейсы, которые предлагают своим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возвратиться на родину", - сказал полковник милиции.